Публикации не горят

Кассация оставила в силе решение Арбитражного суда Пензенской области и 11 Арбитражного апелляционного суда об отказе «Пензгорстройзаказчику» в удалении публикации портала «МедиаПенза». Журналисты написали о том, как компания ввела жильцов аварийных домов в заблуждение насчет условий расселения. В ряде статей приводят истории пензенцев, заявляющих об обмане представителями застройщика, в том числе и бывшим руководителем компании — депутатом Заксобрания Пензенской области Иваном Николаевым. Среди пострадавших горожан — мать пропавшего бойца СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Единой России» Фото: сайт «Единой России»

11-й Арбитражный суд Поволжского округа отказал АО «Пензгорстройзаказчик» (ПГСЗ) в удовлетворении жалобы на отказ Арбитражного суда Пензенской области и 11 апелляционного суда удалить с портала «МедиаПенза» ряда публикаций о возможных нарушениях при расселении аварийных домов на ул. Измайлова. Ответчиком выступил главный редактор сайта Сергей Падалкин. Решение вынесла коллегия в составе Мадины Желаевой, Марата Сабирова и Эмиля Сибгатуллина. «Ъ — Средняя Волга» нашел подробности в картотеке арбитражных дел.

ПГСЗ реорганизовано из МУПа в 2019 году. Единственным акционером выступает городская администрация. Штат насчитывает 27 сотрудников. С конца 2021 года до 24 декабря 2025-го организацию возглавлял действующий депутат Заксобрания Пензенской области Иван Николаев («Единая Россия»). На данный момент гендиректором является ранее возглавлявший компанию Андрей Ушенин. «Пензгорстройзаказчик» являлся поставщиком по 25 государственным и муниципальным контрактам, общая сумма освоенных средств — 4,3 млрд руб. Общество выступало заказчиком 393 раза, сумма договоров — 6,4 млрд руб. Сейчас в судах рассматривают по два иска от и к компании.

Истец утверждал, что на сайте «Медиа-Пенза» «опубликованы несоответствующие действительности, умаляющие деловую репутацию истца и третьего лица (депутата Ивана Николаева — „Ъ“) сведения». Речь идет о статьях «Федеральный телеканал показал сюжет о проблеме расселения жителей улицы Измайлова» от 5 марта 2025 года и «Стало известно, что именно генеральный директор АО „Пензгорстройзаказчик“ Иван Николаев обещал жителям улицы Измайлова» (6 марта). ПГСЗ в своих обвинениях ссылается на выводы экспертизы «Пензенского независимого центра судебных экспертиз и исследований» от 18 марта.

Одна статья, претензии к которой предъявил в третьем иске ПГСЗ, описывает сюжет телеканала «НТВ» «Из центра на окраину. В Пензе жильцы расселяемых домов чувствуют себя обманутыми».

В другом тексте речь идет о собрании местных жителей с представителями администрации, прошедшем 11 марта 2022 года. По утверждению «Медиа-Пенза», представители городской администрации на этой встрече обещали, что 282 собственника смогут получить квартиры на прежнем месте в новом доме. Также в публикации была приведена расшифровка записи произошедшего через год разговора Ивана Николаева с местными жителями. На аудио слышно, как якобы гендиректор ПГСЗ обещает горожанам возможность получить аналогичные по площади квартиры в новом доме возле старого.

"Оценку проводит независимая организация, нанятая Минградом. И вы за свои квадратные метры либо получаете денежную компенсацию, и дальше мы вам не нужны, вы сами пользуетесь деньгами, либо заходите с нами в договорные отношения, и мы вам предоставляем (квартиры) у нас. На сегодняшний день мы можем предоставить то жилье, которое сейчас строим«,— эту цитату истец не оспаривал.

Жителям Измайлова выплачивали по 75 тыс. руб. за 1 кв. м при средней стоимости пензенского «квадрата» 109 тыс. руб., писала «Медиа-Пенза». Другие варианты, упомянутые в одной из спорных публикаций — приобретение квартиры в новом доме или на вторичном рынке жилья в другом районе, а также покупка в доме, который построят рядом с расселяемыми к концу 2026 года — все это с доплатой от 1 млн руб. при расселении через несколько лет.

«На момент согласования жителями улицы Измайлова за комплексное развитие территорий (КРТ — «Ъ») в марте 2022 года ни АО «Пензгорстройзаказчик», ни руководитель общества Николаев И. М. не имели к данному опросу никакого отношения. ПГСЗ стало стороной договора о КРТ в декабре 2022 года после проведения конкурсных процедур»,— объяснял автор иска.

Главный редактор сайта «Медиа-Пенза» Сергей Падалкин рассказал «Ъ» о промежуточных результатах разбирательств с ПГСЗ. Компания подала в общей сложности три иска, требуя удалить публикации, которые, по мнению истца, порочили его деловую репутацию. По двум делам редакция победила, одно решение — по иску в том числе к матери пропавшего участника СВО Галине Федотовой — вынесли в пользу истца. Рассмотрение жалобы «МедиаПензы» назначили на 15 сентября в 11 Арбитражном апелляционном суде.

Первый иск был адресован лично господину Падалкину как генеральному директору и учредителю ООО «Медиа-Пенза». Ключевым доказательством в процессе стала лингвистическая экспертиза, выводы которой полностью подтвердили позицию ответчика. Проиграв в первой инстанции, ПГСЗ пытался оспорить решение в апелляции, а затем в Арбитражном суде Поволжского округа — обе жалобы отклонили. Главред считает, что дальнейшее обжалование в Верховном суде РФ для истца бессмысленно.

Второй иск затронул не только Сергея Падалкина, но и его супругу — депутата Пензенской городской думы Елену Падалкину (ранее состояла во фракции КПРФ). Поводом для обращения в суд стали неточности в датах публикаций, посвященных программе комплексного развития территорий (КРТ). Редакция признала ошибку, опубликовала опровержение и исправила материалы, после чего основания для претензий отпали. Истец прекратил посещать судебные заседания, в результате чего суд оставил дело без рассмотрения. По словам господина Падалкина, это техническая победа: решение вступило в законную силу, и сроки его обжалования истекли.

Дарья Васенина