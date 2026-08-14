Казанский УНИКС подписал экс-игрока «Лос-Анджелес Клипперс»

Казанский УНИКС подписал контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо. Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Дельгадо выступал за турецкий «Трабзонспор»: в 25 матчах чемпионата он набирал 9,7 очка и 5,6 подбора за 21,8 минуты. В 2018 году центровой подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», большую часть времени проводя в фарм-клубе в Джи-лиге, где в январе 2019 года установил рекорд турнира — 31 подбор за матч. В феврале того же года он дебютировал в НБА.

После ухода из НБА Дельгадо играл в Израиле, Испании и Турции. В составе сборной Доминиканской Республики он завоевал бронзу Центробаскета-2016. Приезд центрового в расположение УНИКСа ожидается по окончании отборочного турнира чемпионата мира-2027, где он сыграет против сборных Бразилии и Чили.

Анар Зейналов