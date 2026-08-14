Оренбурженка получила срок за удержание сотрудников Роспотребнадзора взаперти

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор 65-летней продавщице магазина «Казанова», которая более пяти часов удерживала в помещении четверых сотрудников Роспотребнадзора, пришедших с проверкой. Ее признали виновной по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц, не связанное с похищением). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в муниципальном центре 19 ноября 2025 года. Как установил суд, женщина более пяти часов удерживала в помещении магазина четырех сотрудников Управления Роспотребнадзора, прибывших для проведения контрольного мероприятия. Продавщица не желала, чтобы специалисты проводили проверку, из-за чего заперла дверь на ключ. На свободу сотрудников выпустили прибывшие сотрудники ОМОН Росгвардии по Оренбургской области совместно со следователями регионального СК.

Суд назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно. Кроме того, с осужденной в пользу каждого из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Яна Вежлева