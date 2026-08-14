Глава СК поручил провести проверку по аварийному дому в Новочебоксарске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Новочебоксарске Чувашской Республики. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил провести проверку по аварийному дому в Чувашии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Бастрыкин поручил провести проверку по аварийному дому в Чувашии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, к главе СК поступило обращение по вопросу бездействия профильных структур при решении вопроса о признании аварийным дома на улице Жени Крутовой. Жильцы длительное время проживают в мансардных квартирах здания 1964 года постройки: кровля повреждена и протекает, температурный режим зимой не соответствует нормам. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Руководителю СУ СК России по Чувашии Александру Полтинину поручено представить доклад о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах по защите прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов