«Поменялась сама суть банковского премиума»

В 2025 году на фоне кризиса число клиентов с премиальным обслуживанием у крупных банков в Черноземье увеличилось. Темпы роста различались: к примеру, у Совкомбанка показатель вырос на 48%, у Сбера — на 10,4%, а у ВТБ — на 8%. При этом за последние два года большинство банков ужесточили условия входа в программы для своих клиентов. Об основных причинах роста состоятельной клиентуры банков в макрорегионе, изменениях условий премиум-сервиса и прогнозах на 2026 год, «Ъ-Черноземье» рассказал директор воронежского филиала инвестхолдинга «БКС Мир инвестиций» Олег Шелякин.

— Главные причины увеличения числа клиентов премиального банкинга в Черноземье — рост доходов местного бизнеса и высокие процентные ставки. Здесь сыграли свою роль успехи региональной экономики. В нашем регионе отлично себя чувствуют сельское хозяйство, ОПК и производство. Доходы владельцев бизнеса и топ-менеджеров растут, и все больше людей переходят в категорию состоятельных клиентов.

Также сказываются высокие ставки по вкладам. Доходности по депозитам и накопительным счетам были настолько высокими, что накопления граждан росли быстрее обычного. Это позволило многим быстро накопить сумму, необходимую для премиального статуса. При этом Деньги остаются в России. Капиталы, которые раньше уходили за границу, сейчас работают внутри страны и в регионах.

Да, условия премиального банкинга во многом улучшились, но главное — менялась сама суть премиум-сервиса. От «красивых бонусов» к реальной пользе. Раньше премиум ценили за бесплатные бизнес-залы в аэропортах и повышенный кэшбэк. Сегодня клиентам важнее другое: как сохранить деньги от инфляции, выгодно их вложить и без проблем перевести за рубеж при необходимости.

Кроме того, важно учитывать индивидуальный подход. Появилось четкое разделение: начальный премиум с хорошим приложением и «высокий» премиум, где ключевую роль играет личный финансовый советник. Клиентам нужен не просто банк, а надежный навигатор по управлению деньгами.

В этом году борьба за клиентов станет жестче, а подход — еще индивидуальнее. Входной порог вырастет. Банки начнут повышать планку (требования к сумме на счетах), чтобы оставить сервисы действительно привилегированными.

Очевидно, будет переток из вкладов в инвестиции. Когда ставки по депозитам пойдут вниз, люди начнут искать более доходные инструменты — облигации, акции, недвижимость. Также банки сделают ставки на экспертов. Победят те финансовые компании, которые смогут предложить клиенту не шаблонные продукты, а честную аналитику и личное сопровождение.

Подготовил Егор Якимов