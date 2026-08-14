Мошенник из Оренбурга требовал 1,4 млн рублей за помощь в сделке с Росимуществом

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на мошенничество. Подсудимый требовал 1,4 млн рублей за обещание помочь предпринимателю выиграть торги на аренду земли в Бузулукском районе. Жителя признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данные приводит пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2025 года подсудимый, узнав о желании потерпевшего приобрести право аренды земельного участка в Бузулукском районе, заявил о своих связях с высокопоставленными лицами, способными повлиять на проведение торгов и помочь заключить договор в ТУ Росимущество. За посредничество он запросил 1,4 млн руб. Потерпевший перевел на счет подсудимого 50 тыс. руб., а позже передал оставшуюся сумму. Однако распорядиться деньгами мошенник не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 500 тыс. руб. в доход государства. Ноутбук и мобильный телефон, использованные при совершении преступления, конфискованы, уточнили в суде.

Яна Вежлева