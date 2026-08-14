Собственника ТЦ в Соликамске оштрафовали за травмирование прохожих

Соликамский суд признал собственника торгового центра виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ей наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, собственник торгового центра не обеспечила своевременную уборку кровли от снежно-ледяных масс. В результате 13 марта 2026 года упавший снег травмировал 66-летнего мужчину, находившегося в проезжавшем рядом с торговым центром автомобиле.

14 марта 2026 года упавшим снегом с крыши еще одного корпуса этого же торгового центра причинен тяжкий вред здоровью женщины и ее малолетнего сына.