Завод мостовых конструкций претендует на преференции в Нижегородской области

АО «СМК Кулебаки» претендует на налоговую льготу для модернизации производства мостовых металлоконструкций. Проект соглашения предприятия с правительством Нижегородской области о преференции опубликован в базе заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Инвестиции в расширение производства оцениваются в 2,6 млрд руб., мощность предприятия увеличится на треть — до 46 тыс. т металлоконструкций в год, планируется создать 268 рабочих мест. «СМК Кулебаки» попросило льготу по налогу на имущество до 31 марта 3031 года на 98 млн руб. Бюджетный эффект от преференции составит 439,9 млн руб., НДФЛ — 344,8 млн руб.

По окончании срока предоставления льготы налоговые поступления в бюджет ежегодно составят 152,1 млн руб., НДФЛ — 78,8 млн руб., подсчитали в правительстве. Заксобрание рассмотрит проект соглашения с инвестором в августе.

Владимир Зубарев