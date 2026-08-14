Жительница Арзамаса «инвестировала» 1,9 млн рублей на счета мошенников

Полиция расследует дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 46-летней жительницы Арзамаса, которая перевела почти 2 млн руб. на счета мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая увидела в популярном рекламном приложении предложение о дополнительном заработке. С ней связались брокеры и финансовые консультанты, которые предложили переводить сбережения на различные электронные кошельки. Операции нужно было проводить через стороннее приложение.

Когда деньги вернуть не получилось, а менеджеры перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Егор Емельянов