Господдержка на доверии

Микрофинансовая компания Пермского края совместно с региональной гарантийной организацией – Корпорацией развития МСП ПК – запустила комплексный механизм поддержки предпринимателей. Теперь бизнес может получить минимальные ставки по микрозаймам даже при отсутствии залога, а по лизингу снизить авансовый платеж до 0%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края

Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края



Раньше самые низкие ставки по микрозаймам были доступны только при залоге недвижимости, автотранспортных средств или оборудования. Если предприниматель не мог предоставить залог, ставка была выше. Теперь поручительство Корпорации развития МСП Пермского края приравнивается к залогу и включено в перечень видов основного обеспечения, что позволяет получить финансирование по минимальным ставкам.

Разницу хорошо видно на примере. Предприниматель планирует взять микрозаем «Приоритетный». Раньше без залога он мог получить максимум 1,5 млн рублей под поручительство одного платежеспособного поручителя или двух без расчета платежеспособности. Ставка при этом составляла 12% годовых. По новым правилам, он может привлечь поручительство Корпорации развития МСП ПК в качестве основного обеспечения. В результате сумма увеличивается до 3 млн рублей, а ставка снижается до 3% годовых.

Улучшены условия и по лизингу. Если предприниматель привлекает поручительство региональной гарантийной организации, авансовый платеж может быть снижен до 0%. Это особенно важно для бизнеса, которому требуется дорогостоящее оборудование, но нет свободных средств для крупного первоначального взноса.

«Мы видим, что для многих предпринимателей отсутствие залога становится серьезным ограничением. При этом бизнес требует вложений: оборудование, техника, сырье, материалы, аренда… Наша задача – убрать этот барьер. Теперь поручительство региональной гарантийной организации дает доступ к минимальным ставкам по микрозаймам, а для лизинга – возможность снизить аванс до нуля. Бизнес получает больше возможностей, независимо от того, есть ли у него имущество для обеспечения», – отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в Микрофинансовой компании Пермского края по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68 (3-й этаж), по телефону 8-800-300-80-90 или на сайте mfk59.ru.

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Указаны условия для микрозайма «Приоритетный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (далее – Правила) и осуществляющим проекты, удовлетворяющие одному или нескольким условиям, указанным в пункте 1.3.26 Правил. Минимальная сумма – 100 тыс. руб., максимальная сумма – 5 млн руб.; процентная ставка – 3% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества, или недвижимого имущества, или поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК», 12% годовых – в иных случаях; максимальный срок – 36 месяцев; направления расходования: вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**. Основное обеспечение – залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств микрозайма); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 тыс. руб. требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение – в соответствии с условиями Правил. Отсрочка платежа основного долга: до 6 месяцев – на цели вложения во внеоборотные активы и пополнение оборотных средств, до 1 месяца – на цели рефинансирования кредитной задолженности, рефинансирования лизинговой задолженности; форма микрозайма – микрозаем; способ погашения микрозайма – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 17.08.2026 г. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); расходы при заказе и получении выписки из ЕГРН; оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств; расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 г. №17 (в редакции протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 г. №18, от 30.01.2026 г. №4, от 03.04.2026 г. №5, от 29.05.2026 г. №9, от 11.06.2026 г. №10, от 27.07.2026 №12) и размещены на сайте mfk59.ru. * По кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности. ** По договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование и/или спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного Союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4. Указаны условия для предоставления имущества в лизинг: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред. 2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД) или включенных в реестр креативных (творческих) индустрий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 июля 2025 г. №610-п «О ведении реестра субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Пермском крае» или в реестр малых технологических компаний, и соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг. Минимальный размер лизинга – 500 тыс. руб., максимальный – 30 млн руб.; авансовый платеж – 0% при предоставлении в качестве обеспечения поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК», от 10% до 50% – в иных случаях; процентная ставка по договору лизинга – 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых – для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия***; 16% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга – 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: промышленное оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №5, оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением №6, Приложением №7 к Правилам предоставления имущества в лизинг, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц, поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; способ погашения – аннуитетный платеж. Информация актуальна на 17.08.2026 г. *** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. №430-р. Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 г. №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025 г. №18, от 30.01.2026 г. №4, от 27.04.2026 г. №8, от 27.04.2026 г. №8, от 11.06.2026 г. №10, от 27.07.2026 г. №12) и размещены на сайте mfk59.ru. АО «Микрофинансовая компания Пермского края»: 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307. ИНН 5902198365, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. №4110559000364.

АО "Микрофинансовая компания Пермского края"