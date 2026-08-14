В Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве на 25 млн рублей

В Вахитовском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб превысил 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, с февраля 2022 по 2025 год обвиняемый организовал схему хищения денег под видом инвестиционной деятельности: сообщал ложные сведения о прибыльности бизнеса по оптовым закупкам электроники, обещал вкладчикам высокий доход от вложений в коммерцию и криптовалюту. Для убедительности он проводил личные встречи и выплачивал первым вкладчикам символические суммы под видом инвестиционной прибыли.

В результате 17 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 25 млн руб. Прокуратура огласила обвинение, начат допрос потерпевших.

Анар Зейналов