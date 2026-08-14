11 пострадавших при атаке на Нижнекамск выписаны из больницы

Из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны 11 пациентов, пострадавших при атаке беспилотников 10 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По словам министра, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, пациенты будут находиться под наблюдением в амбулаторных условиях. В стационаре НЦРМБ остаются 12 человек.

Утром 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Татарстане. Погибли 13 человек, включая ребенка, за медицинской помощью обратились 78 человек.

Анар Зейналов