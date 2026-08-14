Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области возбудили дело о незаконной рубке лесных насаждений на 2,4 млн рублей

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Шарловском участковом лесничестве Вешкаймского лесничества установлена незаконная рубка сосен. Лесному фонду был причинен ущерб, превышающий 2,4 млн руб.

Руфия Кутляева