Пик похолодания в Удмуртии ожидается в субботу

Пик похолодания в Удмуртии прогнозируется завтра, 15 августа — в предстоящую ночь столбики термометра опустятся до 5-10 градусов, а днем не превысят 10-15. Температурный фон будет соответствовать нормам середины сентября, сообщили в Гидрометцентре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Похолодание синоптики объясняют поступающим холодным арктическим воздухом. В воскресенье, 16 августа, температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, днем — 11-16.

«В течение выходных дней в большинстве районов республики прогнозируются кратковременные дожди»,— говорится в сообщении. Небольшие осадки ожидаются и в начале следующей недели.

В понедельник, 17 августа, прогнозируется постепенное потепление: в ночные часы столбики термометров покажут 5-10 градусов, днем — 13-18. К середине недели температурный фон будет повышаться.