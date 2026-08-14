На рекультивацию Сибайского хвостохранилища направят 2,52 млрд рублей

На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» подписано соглашение о реализации проекта рекультивации Сибайского хвостохранилища (хранилище отходов местного филиала Учалинского ГОКа) на сумму 2,52 млрд руб. Документ, который подписали вице-премьер Рустам Муратов, глава администрации Сибая Сергей Озерцов и исполнительный директор ООО «Гео генезис» Эдуард Нагаев, предусматривает восстановление плодородия земель и улучшение экологической обстановки в регионе, сообщила пресс-служба правительства республики.

В рамках работ будет апробирована технология переработки техногенного минерального сырья с извлечением полезных компонентов, что позволит вовлечь отходы в хозяйственный оборот.

Реализация проекта рассчитана на период с 2026 по 2035 год. В ходе работ планируется создать 24 новых рабочих места.

Олег Вахитов