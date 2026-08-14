ПФО занял второе место по количеству DDoS-атак в стране

По итогам первого полугодия 2026 года Приволжский федеральный округ занял второе место в рейтинге самых атакуемых регионов России, следует из отчета RED Security (входит в группу МТС).

По данным компании, за период с января по июнь 2026 года было отражено более 2,5 тыс. DDoS-атак на организации ПФО — это около 16% от общего числа подобных инцидентов, зафиксированных в регионах России.

Наибольшее количество атак специалисты RED Security зафиксировали в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей организации из сфер информационных технологий и финансового сектора, а также промышленные предприятия.

«В Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Понимая это, злоумышленники осознают: остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс», — прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Пиковая активность злоумышленников пришлась на май. По мнению аналитиков RED Security Anti-DDoS, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы.

Самая продолжительная DDoS-атака в регионе длилась более суток, а максимальная мощность атаки достигла 133 Гбит/с. Как отмечают в RED Security, по сравнению с прошлым годом максимальная мощность атак, направленных на организации Поволжья, снизилась, но при этом увеличилась их продолжительность.

Людмила Аристова