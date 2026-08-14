ОАК планирует продать акции Нижегородской ярмарки

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует продать 47 принадлежащих ей акций АО «Нижегородская ярмарка» на открытом аукционе, следует из документации торгов. Актив составляет 0,02225284% от общего количества акций и уставного капитала ярмарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Торги пройдут 16 сентября, начальная цена лота составит 811,8 тыс. руб. По условиям аукциона акции не могут быть проданы дешевле 608,8 тыс. руб. Шаг на повышение составит 17 тыс. руб., на понижение — 50,7 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Нижегородская ярмарка» завершило 2025 год с убытком 27,2 млн руб., уставный капитал оценивался в 1,056 млрд руб.

Владимир Зубарев