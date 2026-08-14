Активы НОВИКОМа превысили 1,5 трлн рублей

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) опубликовал промежуточную отчетность за первое полугодие 2026 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам шести месяцев объем активов банка составил 1 512,4 млрд рублей, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 3,2% выше показателя начала года. Прибыль банка за отчетный период составила 11,2 млрд рублей.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Согласно отчетности, собственные средства (капитал) банка за первую половину 2026 года увеличились на 6,1% с 129,3 млрд рублей до 137,2 млрд рублей. Чистый процентный доход НОВИКОМа составил 25,1 млрд руб.

Положительный результат деятельности в первом полугодии свидетельствует о системном развитии бизнеса банка. Он, в свою очередь, обусловлен устойчивым рыночным позиционированием, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала.

Согласно ежемесячному рэнкингу «Эксперт РА», на 1 июля 2026 года НОВИКОМ вошел в тройку крупнейших банков страны по приросту совокупных средств клиентов. За июнь этот показатель увеличился на 99 млрд рублей, что соответствует росту на 9,1%. Достигнутые результаты отражают высокий уровень доверия клиентских групп банка – ведущих компаний различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, сотрудников предприятий-партнеров.

Высокие показатели работы банка отражены в оценках ведущих российских и зарубежных рейтинговых агентств. В 2026 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня АА(RU), а «Эксперт РА» подтвердило его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. В начале года ведущее кредитное рейтинговое агентство Китая CSCI Pengyuan присвоило банку кредитный рейтинг AA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале.

«Всемерная поддержка акционера, эффективный риск-менеджмент и высокая рентабельность бизнеса позволяют НОВИКОМу уверенно отвечать на вызовы времени и добиваться успеха в период глобальной трансформации экономики. Мы мотивированы на дальнейший рост бизнеса и активную экспансию в новые отраслевые ниши. Для этого у нас есть «базовые настройки», снискавшие признание рынка и доверие клиентов - глубокая экспертиза в корпоративном секторе, высокое качество сервиса и способность сопровождать клиентов на всех этапах развития», — отметила Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»