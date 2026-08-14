«Т Плюс» проверяет под нагрузкой теплосети для 1,1 тыс. многоэтажек Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершает обязательные ежегодные гидравлические испытания в городе Перми. В ходе летних ремонтов опрессовка проведена для 77 % тепломагистралей краевой столицы. Сейчас в работе трубопроводы, по которым тепло и горячая вода подаются в 1114 многоквартирных домов и 190 социальных объектов: детских садов, школ, больниц, поликлиник, зданий учебных и культурных учреждений.

Проверка сетей под давлением завершена в ряде крупных территорий, таких как микрорайоны Владимирский, Висим, Садовый, Новые Ляды, Лёвшино и др. В последние две недели лета большой объём ремонтов будет выполнен в Кировском районе Перми.

«Гидравлические испытания – самый эффективный способ подготовить тепловые сети к работе в осенне-зимний период и гарантировать надёжную эксплуатацию в отопительном сезоне. Ежегодная практика опрессовок позволяет обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в отопительном сезоне», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По закону, предупреждать жителей о сроках отключений горячей воды обязаны управляющие компании и товарищества собственников жилья. Также уточнить информацию можно на интернет-сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения опрессовок подача горячей воды в квартире так и не была восстановлена, об этом необходимо сообщить в организацию, которая обслуживает дом. Кроме того, жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по номеру телефона 8 (342) 259-39-98 и на специализированный портал Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершает обязательные ежегодные гидравлические испытания в городе Перми. В ходе летних ремонтов опрессовка проведена для 77 % тепломагистралей краевой столицы. Сейчас в работе трубопроводы, по которым тепло и горячая вода подаются в 1114 многоквартирных домов и 190 социальных объектов: детских садов, школ, больниц, поликлиник, зданий учебных и культурных учреждений.

Проверка сетей под давлением завершена в ряде крупных территорий, таких как микрорайоны Владимирский, Висим, Садовый, Новые Ляды, Лёвшино и др. В последние две недели лета большой объём ремонтов будет выполнен в Кировском районе Перми.

«Гидравлические испытания – самый эффективный способ подготовить тепловые сети к работе в осенне-зимний период и гарантировать надёжную эксплуатацию в отопительном сезоне. Ежегодная практика опрессовок позволяет обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в отопительном сезоне», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По закону, предупреждать жителей о сроках отключений горячей воды обязаны управляющие компании и товарищества собственников жилья. Также уточнить информацию можно на интернет-сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения опрессовок подача горячей воды в квартире так и не была восстановлена, об этом необходимо сообщить в организацию, которая обслуживает дом. Кроме того, жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по номеру телефона 8 (342) 259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru/.

Гидравлические испытания теплосетей в городе Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 17.08–31.08.2026

Свердловский район:

ул. Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Запорожская, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

ул. Холмогорская, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Ф. Старцева, 140, 143;

ул. Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;

ул. Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 46, 47, 47а;

ул. Коломенская, 61;

ул. Суздальская, 1, 3, 7а;

проспект Комсомольский, 1, 4, 6, 8, 10, 30, 32;

мкр. Центр:

ул. В. Ленина, 48, 50, 50а, 52, 52а;

ул. Газеты «Звезда», 2, 2а, 17, 21, 21а;

ул. Советская, 52, 54, 56;

ул. В. Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 4а;

ул. Монастырская, 10, 12, 12а, 12/1, 14а, 14б, 53а, 53б;

ул. Осинская, 2а, 6, 8;

ул. C. Окулова, 4, 4а, 6, 7;

ул. Екатерининская, 78, 88;

ул. Пермская, 55, 63, 63/1, 65, 69, 74, 76, 78а, 80, 82, 84, 86.

ул. В. Татищева, 3, 7;

ул. В. де Генина, 3;

ул. К. Модераха, 6, 8;

ул. Н. Чернышевского, 39;

Мотовилихинский район:

ул. А. Макаренко, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56;

ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 36, 38;

ул. Н. Крупской, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22;

бульвар Гагарина, 18, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61;

ул. Дружбы, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27.

Перечень адресов на период 24.08–31.08.2026

мкр. Гайва

ул. Кабельщиков, 12, 23, 83, 85, 87, 89, 89а, 93, 95, 99;

ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Луговского, 132, 132а, 134, 136, 140;

ул. И. Репина, 63, 65, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76;

ул. Гайвинская, 82, 99;

ул. Д. Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а.

Контакты для СМИ:

Михаил Топильский

Тел. сот. +7 (909) 105-37-73, раб. +7 (342) 243-68-38

e-mail: Mikhail.Topilskiy@tplusgroup.ru

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

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Гидравлические испытания теплосетей в городе Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 17.08–31.08.2026

Свердловский район:

ул. Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Запорожская, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

ул. Холмогорская, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Ф. Старцева, 140, 143;

ул. Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;

ул. Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 46, 47, 47а;

ул. Коломенская, 61;

ул. Суздальская, 1, 3, 7а;

проспект Комсомольский, 1, 4, 6, 8, 10, 30, 32;

мкр. Центр:

ул. В. Ленина, 48, 50, 50а, 52, 52а;

ул. Газеты «Звезда», 2, 2а, 17, 21, 21а;

ул. Советская, 52, 54, 56;

ул. В. Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 4а;

ул. Монастырская, 10, 12, 12а, 12/1, 14а, 14б, 53а, 53б;

ул. Осинская, 2а, 6, 8;

ул. C. Окулова, 4, 4а, 6, 7;

ул. Екатерининская, 78, 88;

ул. Пермская, 55, 63, 63/1, 65, 69, 74, 76, 78а, 80, 82, 84, 86.

ул. В. Татищева, 3, 7;

ул. В. де Генина, 3;

ул. К. Модераха, 6, 8;

ул. Н. Чернышевского, 39;

Мотовилихинский район:

ул. А. Макаренко, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56;

ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 36, 38;

ул. Н. Крупской, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22;

бульвар Гагарина, 18, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61;

ул. Дружбы, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27.

Перечень адресов на период 24.08–31.08.2026

мкр. Гайва

ул. Кабельщиков, 12, 23, 83, 85, 87, 89, 89а, 93, 95, 99;

ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Луговского, 132, 132а, 134, 136, 140;

ул. И. Репина, 63, 65, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76;

ул. Гайвинская, 82, 99;

ул. Д. Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 78/1, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»