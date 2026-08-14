В Ижевске почтили память погибшего от рук смертника командира СОБРа Ризаханова

Сотрудники СОБР «Соболь» Росгвардии в Удмуртии почтили память подполковника милиции Абукара Ризаханова, погибшего во время спецоперации на Северном Кавказе в ДТП, устроенном боевиком-смертником. С тех пор прошло 15 лет. Об этом сообщили в региональном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Удмуртии Фото: управление Росгвардии по Удмуртии

Отряд спецназа под руководством Ризаханова проводил спецоперацию по задержанию членов вооруженных формирований в Дагестане в конце лета 2011 года. Собровцы задержали одного из боевиков, домой к которому в ночь с 14 на 15 августа должен был прийти лидер банды.

Силовики отправились в поселение, где находится жилье, на гражданском автомобиле «Жигули». Чтобы не привлекать внимание, за руль посадили информатора. Около 21:00 боевик-смертник на большой скорости выехал на встречную полосу, в результате чего легковушка столкнулась с «КамАЗом».

Ризаханов ушел из жизни, не приходя в сознание, в больнице Хасавюрта. Ему было 37 лет. Другие спецназовцы получили травмы различной степени тяжести. Руководитель отряда был награжден орденом Мужества посмертно.

У мемориальной доски командира на территории подразделения в Удмуртии возложили цветы, его память почтили минутой молчания.