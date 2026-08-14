Ларек с фастфудом закрыли в Нижнем Новгороде из-за нелегалов

Точку общепита закрыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода на две недели из-за выявленных там нелегальных мигрантов, сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области. Владелицу ларька с фастфудом привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение запретов в отношении иностранцев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Торговый павильон отключили от электроснабжения, продукты питания из него вывезли, входные двери опечатали. Приставы также предупредили нарушительницу об ответственности за неисполнение решения суда.

Галина Шамберина