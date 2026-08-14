В Татарстане стали реже покупать питбайки

Представители торгующих мототранспортом организаций отмечают значительное снижение продаж питбайков в Татарстане по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

По словам господина Самигуллина, растет правосознание родителей. Они все реже покупают питбайки несовершеннолетним детям. При этом на пригородных территориях проблема сохраняется.

Из оперативных данных следует, что аварийность с участием детей-водителей снижается. За сезон зарегистрированы 13 ДТП, один ребенок погиб, 12 пострадали. В прошлом году было 25 таких ДТП с 25 пострадавшими.

Анар Зейналов