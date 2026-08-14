Житель Москвы арестован в Нижнем Новгороде за попытку вскрыть сейф

Полиция задержала в Нижнем Новгороде жителя Москвы, который проник в частный дом и пытался вскрыть сейф с деньгами и драгоценностями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

По фабуле дела, обвиняемый проник в дом 70-летнего нижегородца в Верхне-Печерской слободе, отжав окно на первом этаже. Он стал пилить сейф болгаркой, однако хозяин дома спугнул его, поймал и удерживал до приезда полиции.

Задержанный сообщил полиции, что знал, где находится сейф. Обвиняемый арестован.

Владимир Зубарев