Житель Москвы арестован в Нижнем Новгороде за попытку вскрыть сейф
Полиция задержала в Нижнем Новгороде жителя Москвы, который проник в частный дом и пытался вскрыть сейф с деньгами и драгоценностями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ
По фабуле дела, обвиняемый проник в дом 70-летнего нижегородца в Верхне-Печерской слободе, отжав окно на первом этаже. Он стал пилить сейф болгаркой, однако хозяин дома спугнул его, поймал и удерживал до приезда полиции.
Задержанный сообщил полиции, что знал, где находится сейф. Обвиняемый арестован.