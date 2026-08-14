В Башкирии выросло число потребкредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в Башкирии в июле составило 58,5 тыс., что на 1% больше, чем в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшее количество выданных потребкредитов в прошлом месяце было отмечено в Москве (125,9 тыс.), Московской области (105,6 тыс.), Краснодарском крае (77,3 тыс.), а также в Тюменской (68 тыс.) и Свердловской (66,4 тыс.) областях.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов по сравнению с июнем была зафиксирована в Нижегородской области (-2,8%), Забайкальском крае (-2,4%), Иркутской (-2,1%) и Тюменской (-2,0%) областях, а также Хабаровском крае (-2,0%).

Рост количества договоров на получение потребительского кредита, помимо Башкирии, отмечен в Якутии (+5,7%), Оренбургской (+1,4%) и Саратовской (+0,9%) областях, Удмуртии (+0,5%) и Московской области (+0,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 0,2% и 1,0% соответственно.

Олег Вахитов