В Казани пройдет матч сборных России и Ирана

В Казани сборная России 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Время начала матча и старт продаж билетов объявят позднее.

Иран — участник чемпионата мира 2026 года: на турнире команда сыграла три матча на групповом этапе — вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Иран занимает 22-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее сборные России и Ирана уже встречались в Казани в рамках товарищеской игры в 2017 году. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

Анар Зейналов