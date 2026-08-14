В Башкирии ожидается похолодание

15 августа в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, днем грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +3…+8°, днем составит +13…+18°, в юго-восточных районах — до +23°.

На некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман с ухудшением видимости до 500 м — 1 км.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Подует юго-западный ветер, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +6…+8°, днем повысится до +15…+17°.

Майя Иванова