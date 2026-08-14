Жительница Башкирии украла у отца около 2 млн рублей

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже средств с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании компьютерной информации (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Наказание — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, осужденная убедила отца, который находился на СВО, что ему необходимо перевести деньги на ее банковский счет: якобы она сможет их приумножить. Получив доступ к его мобильному банку, она потратила около 2 млн руб. на покупки и отдых семьи в Сочи, а также оформила кредит на имя отца.

Осужденная частично признала вину и возместила ущерб.

Олег Вахитов