«Россети Тюмень» направили 5 млн рублей на капремонт энерготранзита в ХМАО-Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энерготранзит протяженностью 120 километров участвует в электроснабжении инфраструктуры трех месторождений нефти Шаимского нефтегазоносного района. На проведение технических мероприятий системообразующая электросетевая компания направила порядка пяти миллионов рублей.

В ходе работ специалисты выполнили ремонт 23 фундаментов и 24 железобетонных опор, а также заменили дефектные изоляторы на ЛЭП. Для дополнительной защиты проводов от сильного ветра энергетики смонтировали 40 гасителей вибрации. Также сотрудники компании установили на ЛЭП 42 птицезащитных устройства для сохранения орнитофауны и снижения рисков нарушений из-за пернатых. В качестве новых комплектующих специалисты использовали материалы российского производства.

Капитальный ремонт выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», целью которой является подготовка энергокомплекса к прохождению зимнего периода. Своевременные профилактические мероприятия повысили надежность электроснабжения инфраструктуры центров добычи углеводородов.

АО «Россети Тюмень»