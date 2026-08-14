Годы второго мирового

Володарский мукомольный завод и конкурсный управляющий обанкроченного «Радиотехбанка» заключили мировое соглашение, по которому предприятие выплатит 180 млн руб. основного долга к 2030 году. Крупную сумму комбинат забрал из депозита банка после его банкротства, однако Агентство по страхованию вкладов признало сделку подозрительной, обязало завод вернуть средства в конкурсную массу, а позднее продало долг московским предпринимателям. Они, в свою очередь, потребовали от комбината вдвое больше, но с участием прокуратуры предприятию удалось отбиться от кредиторов. Если комбинат нарушит условия соглашения, его обяжут заплатить 365,2 млн руб. неустойки с процентами.

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Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение о выплате 180 млн руб., которое Володарский мукомольный комбинат заключил с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсным управляющим обанкроченного «Радиотехбанка». К 2030 году системообразующий нижегородский производитель муки, работающий с госрезервом, обязался выплатить АСВ основной долг, а если нарушит условия соглашения — еще 365,2 млн руб. в виде неустойки и процентов, начисленных предприятию с 2020 года, следует из опубликованного соглашения.

Как писал «Ъ», комбинат хранил средства в «Радиотехбанке» и после отзыва лицензии у кредитной организации в 2019 году вывел с депозита собственные 180 млн руб. Однако АСВ — конкурсный управляющий банка — посчитало вывод многомиллионной суммы подозрительной сделкой и через суд обязало вернуть ее в конкурсную массу.

В 2023 году АСВ продало задолженность ООО «Мукомольный завод „Володарский“ московскому ООО «Перфект плюс» за 79,1 млн руб. Столичный кредитор потребовал от предприятия 388,4 млн руб. долга с процентами и подал в арбитраж заявление о банкротстве должника. Юристы комбината смогли прекратить процедуру банкротства и добились признания сделки по выкупу долга перед банком ничтожной. Тем не менее в 2024 году «Перфект плюс» продало требования к должнику индивидуальному предпринимателю Дмитрию Неверову: представители московской компании сослались, в том числе, на попытки комбината затянуть разбирательство и оказывать давление на директора «Перфект плюс» Екатерину Тюрину. Впрочем, переуступку прав бизнесмену предприятие также оспорило с помощью прокуратуры, которая посчитала, что продажа прав требования была ничтожной сделкой, посягала на публичные интересы и была совершена для обхода закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Обжаловать это решение московская компания и предприниматель Неверов не смогли, и задолженность ООО «Мукомольный завод „Володарский“ перед банком была восстановлена.

По условиям мирового соглашения комбинат и АСВ зафиксировали общую сумму задолженности в размере 545,2 млн руб. К 2030 году предприятие обязалось вернуть основной долг, а оставшуюся часть — только если нарушит условия мирового соглашения. Неустойка за срыв договоренностей превысит 254,1 млн руб. — почти половину исковой суммы, следует из соглашения. При этом с даты подписания соглашения должнику предстоит оплачивать проценты на остаток основного долга в размере ключевой ставки ЦБ до фактического исполнения обязательств. Ежемесячные платежи в среднем составят 4 — 6 млн руб., а просрочка платежей облагается неустойкой в размере 0,1% за каждый день.

Добавим, что скупщики долгов подали в отношении мукомольного комбината заявление о банкротстве, в 2024 году в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка комбината в 2025 году превысила 1,5 млрд руб., а убыток составил 158,6 млн руб. Мировое соглашение предприятия с агентством уже второе: в 2021 году комбинат и АСВ договорились о погашении долга в рассрочку до мая 2024 года, однако закредитованный должник не смог выполнить условия соглашения. Что касается «Радиотехбанка», под руководством бывшего председателя правления Александра Степанова банк выдал 1,8 млрд руб. необеспеченных кредитов компаниям с признаками фиктивности и лишился лицензии из-за нарушения закона о противодействии коррупции. В 2022 году Александру Степанову назначили год колонии-поселения за злоупотребление полномочиями.

Владимир Зубарев