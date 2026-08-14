В пользу пенсионера из Елово взыскали похищенные мошенниками 600 тыс. рублей

Прокуратура Еловского района Пермского края обеспечила защиту имущественных прав пенсионера, ставшего жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В июне 2026 года житель Еловского района под влиянием мошенников перевел 570 тыс. руб. на счет дропера, зарегистрированного в Чувашии. Потерпевший — пенсионер, который самостоятельно не мог отстоять свои права в суде. В его защиту выступил прокурор района, обратившийся в суд с иском о взыскании с дропера денежных средств, полученных в результате неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу пенсионера взыскано более 600 тыс. руб.