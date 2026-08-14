«Полиметалл» выделит на соцобъекты в Башкирии 7 млрд рублей до 2038 года
«Полиметалл» направит на социально-экономическое развитие Башкирии 6,75 млрд руб. до 2038 года, сообщил директор Уральского филиала компании Андрей Новиков.
Директор Уральского филиала АО "Полиметалл" Андрей Новиков (посередине)
Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ
В этом году компания планирует принять участие в реконструкции спортивной школы на улице Горького в Сибае и оборудовать детскую площадку в центре Акъяра. На обновление соцобъектов в Хайбуллинском районе компания направила более 60 млн руб. с 2020 года, в этом году будет выделено еще 20 млн руб., отметил господин Новиков.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне этого года «Полиметалл» заключил инвестиционное соглашение на 15 лет для разработки Новопетровского месторождения в Башкирии с объемом капиталовложений 11,6 млрд руб.