«Полиметалл» выделит на соцобъекты в Башкирии 7 млрд рублей до 2038 года

«Полиметалл» направит на социально-экономическое развитие Башкирии 6,75 млрд руб. до 2038 года, сообщил директор Уральского филиала компании Андрей Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Уральского филиала АО "Полиметалл" Андрей Новиков (посередине)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Директор Уральского филиала АО "Полиметалл" Андрей Новиков (посередине)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

В этом году компания планирует принять участие в реконструкции спортивной школы на улице Горького в Сибае и оборудовать детскую площадку в центре Акъяра. На обновление соцобъектов в Хайбуллинском районе компания направила более 60 млн руб. с 2020 года, в этом году будет выделено еще 20 млн руб., отметил господин Новиков.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне этого года «Полиметалл» заключил инвестиционное соглашение на 15 лет для разработки Новопетровского месторождения в Башкирии с объемом капиталовложений 11,6 млрд руб.

Майя Иванова