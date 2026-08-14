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Дивеевским медикам доплатили 5,8 млн рублей после вмешательства прокуратуры

В Дивеевской центральной районной больнице Нижегородской области 13 медсестер после реорганизации учреждения с января 2025 года лишились права на специальную выплату. Прокуратура сочла это неправомерным и внесла представление руководителю больницы, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, всем медсестрам произвели доплаты на общую сумму 5,8 млн руб.

Галина Шамберина