Жительница Нижнекамска перевела мошенникам 13,7 млн после звонков лжесотрудников Минобороны

В Нижнекамске местная жительница стала жертвой дистанционных мошенников и передала им более 13,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, в феврале ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Минобороны, затем с женщиной связались от имени портала «Госуслуги», сообщив о выгрузке персональных данных и якобы совершенном от ее имени переводе. Злоумышленники, представляясь сотрудниками госструктур, убедили женщину перевести сбережения на «безопасные счета».

Под диктовку кураторов потерпевшая сняла деньги со своих счетов и счетов детей и в несколько этапов передала их курьерам в Нижнекамске и Казани. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Анар Зейналов