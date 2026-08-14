В Пермскую галерею доставили полотно из Русского музея

В Пермскую государственную художественную галерею прибыло монументальное полотно Василия Верещагина «Осада Троице-Сергиевой лавры», написанное в 1891 году. Как сообщает пресс-служба учреждения, оно станет частью новой выставки «От Камы до Невы. Мастерство по наследству». Экспозиция будет посвящена династиям пермских художников Бабиных, Верещагиных и Плотниковых.

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В экспозиции разместят произведения из Пермской галереи, Русского музея, Музея истории Петербурга, а также музеев Екатеринбурга, Соликамска и Березников. Как отмечают в галерее, многие экспонаты и документы будут представлены публике впервые. Выставка откроется для посетителей 22 августа.