Заместитель начальника цеха в Оренбуржье осужден за гибель рабочего на комбинате

Следственные органы СК России по Оренбургской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника цеха одного из комбинатов в Медногорске. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемый не обеспечил безопасное выполнение работ машинистами мостового крана на опасном объекте. Это привело к трагедии 19 ноября 2025 года: при выгрузке груза произошло повреждение подъемного сооружения, его элемент упал на одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался на месте. Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Яна Вежлева