Писатель Алексей Иванов пишет новый роман о добыче самоцветов

Писатель Алексей Иванов работает над новым романом об уральских самоцветах. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева на своих страницах в соцсетях. Название книги пока не раскрывается. Завершить работу над романом писатель планирует в январе 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Иванов

Фото: ЧТПЗ Алексей Иванов

Фото: ЧТПЗ

По данным «Нового компаньона», перед началом работы над книгой господин Иванов консультировался с минералогами и научными сотрудниками Ильменского заповедника. Среди действующих лиц романа есть реальные уральские геологи и самоцветчики.

Алексей Иванов работает в сфере профессиональной литературы с 2003 года, за это время он написал и издал более 23 книг — это художественные романы и документальные, исторические произведения. Среди наиболее известных — «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Тобол», «Хребет России» и другие.

В 2010 году, когда регион возглавлял губернатор Олег Чиркунов, у господина Иванова произошел конфликт с краевыми властями. Тогда писатель заявил, что не намерен появляться в публичном пространстве и встречаться с читателями в Перми. Такую позицию он занял из-за невнимания Пермских чиновников к своему творчеству. После этого Алексей Иванов переехал в Свердловскую область. В 2024 году он впервые за 13 лет встретился со своими читателями в столице Прикамья.