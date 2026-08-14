В Казани для болельщиков матча «Рубин» — «Спартак» пустят шаттлы

В Казани 19 августа организуют подачу шаттлов для болельщиков матч «Рубин» — «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

С 16:00 до 18:20 шаттлы будут отходить от станции метро «Козья Слобода» (улица Чистопольская, 2). В обратном направлении автобусы будут ждать пассажиров на станции «Футбольный стадион Казань Арена» в 20:40, 20:50 и 21:00. По окончании матча также усилят работу общественного транспорта.

Болельщиков просят отказаться от поездки на личном автомобиле. Парковки P8 и P9 у стадиона 19 августа закроют в связи с подготовкой к конкурсу «Новая волна», вместо них предлагают парковку P10 и парковку Дворца водных видов спорта.

Анар Зейналов