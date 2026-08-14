Житель Удмуртии убедил трех асоциальных граждан пойти на СВО и украл их выплаты

Житель Удмуртии убедил трех граждан, ведущих асоциальный образ жизни, подписать контракт с Минобороны и похитил их единовременные выплаты. Как сообщили в МВД по республике, на него завели уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следствие считает, что при знакомстве с потерпевшими 33-летний фигурант представлялся руководителем строительной компании и предлагал им отправиться на вахту, после чего обманным путем убеждал подписать контракт с Минобороны. В последующем он получал доступ к их банковским счетам и крал выплаты.

Ранее задержанный был судим. По инкриминируемой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.