На нижегородца составили протокол за пуск пиротехники в ЖК «Зенит»
Протокол о нарушении тишины и покоя (ст. 2.1 КоАП Нижегородской области) составили на 33-летнего жителя ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде за запуск мощной пиротехники, сообщили в региональном ГУ МВД. Жильцы комплекса пожаловались на громкие хлопки, раздавшиеся 9 и 12 августа.
Сотрудники полиции оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался несудимый и безработный сосед заявителей. Он признал вину и извинился.
Добавим, максимальное наказание по предъявленной статье составляет штраф в размере 4 тыс. руб.