Власти обсудили запуск ж/д-кольца для электричек до Кольцово и Академического

Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители РЖД обсудили два перспективных маршрута «наземного метро», которые должно связать созданное Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК), сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

О планах рассказал заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко на панельной дискуссии «Развитие промышленного потенциала Урала и мультимодальных связей транспортной сферы. Ключевые драйверы». «Стратегия проекта предусматривает создание ЕЦПК, формирующегося из двух основных перспективных маршрутов — Новокольцовского и Юго-Западного. Наша цель — сформировать удобную, быструю и безопасную транспортную систему, которая свяжет центр Екатеринбурга с динамично развивающимися районами по принципу Московского центрального кольца»,— рассказал он.

Предполагается, что на Новокольцовском маршруте будет построена железнодорожная инфраструктура в направлении микрорайона Новокольцовский и аэропорта Кольцово. Юго-Западный маршрут должен связать Солнечный, Академический, Широкую Речку и ВИЗ-Правобережный. Сейчас в рамках проекта «Наземное метро» действует Единый городской тариф для 48 станций и остановок — проезд стоит 44 руб. По словам господина Ноженко, благодаря этому электричка стала доступнее для ежедневных поездок, а спрос на железнодорожный транспорт вырос.

В обсуждении этого и других вопросов также приняли участие областные замминистра транспорта Николай Моргунов, замминистра экономики Александр Немтинов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая Долина» Станислав Дорофеев, замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) по взаимодействию с органами власти Руслан Бехов и другие эксперты.

Ирина Пичурина