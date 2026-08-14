Артур Идельбаев вышел на свободу по решению следователя СКР

Следователь управления СКР по Башкирии заменил директору АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артуру Идельбаеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об этом РБК Уфа сообщил адвокат господина Идельбаева Тимур Валиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор геопарка «Торатау», конезаводчик Артур Идельбаев

Директор геопарка «Торатау», конезаводчик Артур Идельбаев



13 августа Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал сообщение о том, что Советский райсуд Уфы изменил меру пресечения Артуру Идельбаеву: постановил освободить обвиняемого под запрет определенных действий. Тимур Валиуллин заявил, что эта информация не соответствует действительности: суд отклонил соответствующее ходатайство следствия об изменении меры пресечения.

В июле 2025 года СКР задержал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

Артур Идельбаев не признает вину.

Олег Вахитов