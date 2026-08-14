Артур Идельбаев вышел на свободу по решению следователя СКР
Следователь управления СКР по Башкирии заменил директору АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артуру Идельбаеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об этом РБК Уфа сообщил адвокат господина Идельбаева Тимур Валиуллин.
Директор геопарка «Торатау», конезаводчик Артур Идельбаев
13 августа Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал сообщение о том, что Советский райсуд Уфы изменил меру пресечения Артуру Идельбаеву: постановил освободить обвиняемого под запрет определенных действий. Тимур Валиуллин заявил, что эта информация не соответствует действительности: суд отклонил соответствующее ходатайство следствия об изменении меры пресечения.
В июле 2025 года СКР задержал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.
Артур Идельбаев не признает вину.