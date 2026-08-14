УФАС признало незаконной рекламу банкротства в одном из лифтов Оренбурга

Оренбургское УФАС выявило нарушение рекламного законодательства при распространении информации об услугах по банкротству физических лиц: соответствующая реклама размещалась в лифте многоквартирного дома в феврале 2026 года. Нарушителям грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что согласно закону, такая реклама обязательно должна содержать предупреждение о негативных последствиях процедуры — например, об ограничениях на получение кредитов и невозможности повторного банкротства в течение пяти лет. При этом под предупреждение должно быть отведено не менее 7% рекламной площади. Однако в проверенном случае указание заняло всего 2,6%.

УФАС признало рекламодателя и рекламораспространителя — ООО «Рекламные решения» — нарушителями требований закона. В отношении них будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности.

Яна Вежлева