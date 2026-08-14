Мэр Дзержинска сообщил о кадровых решениях в «Экспрессе» после потери маршрутов

Глава Дзержинска Нижегородской области Михаил Клинков сообщил, что принял кадровые решения по перевозчику МУП «Экспресс», который потерял маршруты из-за неучастия в конкурсах. Какие именно решения, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Дзержинска Михаил Клинков

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Мэр Дзержинска Михаил Клинков

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мэр встретился с возмутившимися водителями МУП, которые боятся остаться без работы. Их уже перевели на четырехдневную рабочую неделю и снизили зарплату.

По итогам встречи глава города рассказал в своих соцсетях, что от директора МУП «Экспресс» так и не услышали внятного ответа на вопрос, почему предприятие не вышло на конкурс по организации городских перевозок. Директору (по данным ЕГРЮЛ, предприятие возглавляет Константин Перфильев, — прим.) объявили выговор.

Михаил Клинков добавил, что контрольно-счетная палата города последние три недели проверяет предприятие, в ближайшее время проведут расширенный аудит. «Но могу сказать уже сейчас: предприятие должно и будет работать», — заверил чиновник.

Он отметил также, что сотрудники искренне переживают за предприятие и озвучили предложения, по которым будут принимать решения. Впереди серьезная работа совместно с минтрансом области по созданию финансовой модели работы и дорожной карты выхода из кризиса.

Галина Шамберина