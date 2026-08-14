Башкирия заняла первое место в ПФО по количеству социально-ориентированных НКО

Минэкономразвития России подтвердило лидерство Башкирии в Приволжском федеральном округе по количеству социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) третий год подряд. По итогам 2025 года на территории республики зарегистрировано 3760 таких структур, сообщила пресс-служба правительства региона.

Премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил, что в этом году почти 20 млрд руб. было направлено на поддержку деятельности СОНКО. Организации оказывают услуги населению в сферах социального обслуживания, дошкольного образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма.

Всего с 2017 по 2025 год Фонд президентских грантов поддержал 1050 проектов республики на сумму более 1,19 млрд руб.

На реализацию грантовых программ главы республики в этом году выделено 196,6 млн руб.

Олег Вахитов