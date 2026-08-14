Мошенники запугали оренбурженку уголовным делом и выманили 3 млн рублей

В МО МВД России «Бузулукский» накануне поступило заявление от 41-летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили перевести ее 3 млн руб. курьеру, чтобы избежать «уголовной ответственности». Об инциденте сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Схема аферистов, как уточняют правоохранители, строилась на психологическом давлении. Звонившие убедили женщину, что ее личный кабинет взломан, а от ее имени оформлена доверенность для перевода денег террористическим организациям. Мошенник сообщил о возбуждении уголовного дела за пособничество и запретил рассказывать о случившемся под угрозой ответственности. Испуганная женщина под диктовку предоставила данные о своих счетах.

Затем она сняла в банке 2 млн руб., объяснив сотрудникам необходимость оплаты строительных работ. Далее мошенники убедили ее поехать в Оренбург и передать деньги «налоговому инспектору» для проверки купюр на подлинность. После этого аферисты заставили женщину занять у родственников еще 1 млн руб. и перевести деньги курьеру.

Лишь после разговора со знакомым потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Яна Вежлева