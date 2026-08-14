Экс-глава белгородской спортшколы имени Невского оштрафован за злоупотребления

Прокуратура Белгородской области сообщила о вынесенном приговоре бывшему директору образовательного учреждения в Старом Осколе. По данным ведомства, которое не назвало имя и должность осужденного, ему назначено 70 тыс. руб. штрафа за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). «Ъ-Черноземье» выяснил, что речь идет о бывшем директоре муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Невского» Андрее Андрющенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установлено в суде, с августа 2020 года по сентябрь 2025 года Андрющенко незаконно расходовал добровольные пожертвования, которые получила спортшкола. В сообщении прокуратуры указано, что он потратил 400 тыс. руб. на оплату командировочных расходов (проживание в гостиницах) и питание в дорогостоящих ресторанах. С учетом позиции гособвинителя помимо штрафа бывшему директору запрещено в течение полутора лет занимать должности в государственных и муниципальных организациях. Также с него взыскано 400 тыс. руб.

По данным «Ъ-Черноземье», уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что Андрей Андрющенко полностью признал вину.

Спортивная школа имени Александра Невского, где обучают дзюдо и самбо, имеет мировую известность благодаря плеяде титулованных воспитанников, самым известным из которых является боец ММА и многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Кроме него, обучение в школе проходили, например, чемпион России и мира по боевому самбо Дмитрий Самойлов, а также чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Кирилл Сидельников.

Андрей Андрющенко в 1992 году выиграл первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет. В 2014-м он получил статус заслуженного тренера. В 2018 году Андрющенко стал директором юридического лица спортшколы, чьим учредителем является городская администрация. Сейчас директором работает Александр Коленченко.

Сергей Толмачев