Директора пяти пермских УК, обслуживающих 75 домов, дисквалифицировали на полгода

Мировой судья признал директора пяти пермских управляющих компаний виновным в нарушении лицензионных требований при управлении жилыми домами и дисквалифицировал его на полгода. Об этом сообщает пресс-служба инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Речь идет о руководителе ООО «Жилстандарт П», ООО «Актив МКД», ООО «УК “Квант”», ООО «УК “Тандемстрой”» и ООО «АФГ» Татьяне Мыслиной. В управлении этих пяти управляющих компаний находятся 75 многоквартирных домов, расположенных в Перми.

Поводом для дисквалификации послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме № 126а по ул. Мира г. Перми.