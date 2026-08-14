В Татарстане диспансеру выделили 14,9 млн рублей на диагностику вензаболеваний

Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер имени профессора А.Г. Ге получил из бюджета Татарстана субсидию в размере 14,9 млн руб. на диагностику венерологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Средства направлены на покупку реактивов и расходных материалов для серологических исследований. Отмечается, что исследования проводятся для пациентов других медицинских учреждений.

Анар Зейналов