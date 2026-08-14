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Жителя Перми задержали за поджоги железнодорожных объектов
Сотрудники УФСБ по Пермскому краю пресекли деятельность жителя Перми, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: УФСБ по Пермскому краю
Как установили сотрудники УФСБ, злоумышленник через мессенджер «Телеграм» связался с сотрудником иностранной спецслужбы и по его заданию совершил поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Подозреваемый задержан.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).