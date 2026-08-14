Жителя Перми задержали за поджоги железнодорожных объектов

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю пресекли деятельность жителя Перми, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

Как установили сотрудники УФСБ, злоумышленник через мессенджер «Телеграм» связался с сотрудником иностранной спецслужбы и по его заданию совершил поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Подозреваемый задержан.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).