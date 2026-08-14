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обновлено 10:44

Жителя Перми задержали за поджоги железнодорожных объектов

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю пресекли деятельность жителя Перми, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Как установили сотрудники УФСБ, злоумышленник через мессенджер «Телеграм» связался с сотрудником иностранной спецслужбы и по его заданию совершил поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Подозреваемый задержан. 

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 