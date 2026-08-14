Объем ипотеки в Башкирии вырос на 60% за год

За первое полугодие жители республики оформили почти 19 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 70 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года: количество договоров выросло на 50%, а объем выдачи — на 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба Нацбанка Башкирии, основной всплеск активности пришелся на январь и июнь, когда заемщики стремились воспользоваться семейной ипотекой до ожидаемых изменений в правилах программы: с февраля льготный кредит доступен лишь одному из родителей, а запланированные с июля нововведения перенесены на более поздний срок.

«В третьем квартале банки реже кредитуют граждан, у которых много долгов или низкий первоначальный взнос. Практика показывает, что у таких заемщиков нередко возникают сложности с погашением кредита. Установленные для банков лимиты помогут ограничить дальнейший рост долговой нагрузки граждан»,— пояснила заместитель начальника экономического отдела Нацбанка Башкирии Татьяна Бадрутдинова.

Общий объем ипотечного портфеля региональных банков за год увеличился на 11% и к 1 июля достиг 672 млрд руб.

Олег Вахитов